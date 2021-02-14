حقق رقما تاريخيا.. بيراميدز يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بثنائية ضد راسينج

وضع بيراميدز قدما في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري 2-0، في كوت ديفوار، في ذهاب دور الـ 32 مكرر للبطولة.

إسلام عيسى كان بطل بيراميدز في هذه المباراة، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 19 و82 من عمر المباراة.

وبالتالي، أصبح بيراميدز على مقربة من التأهل لدور المجموعات للبطولة، التي حل لها وصيفا العام الماضي، قبل مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

بيراميدز بدأ المباراة – غير المذاعة – بتشكيل بدا عليه الحذر بوجود ثلاثي في خط الوسط، حيث ضم التشكيل..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة – أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمود وادي

وسجل عيسى هدف بيراميدز الأول من عرضية من أحمد توفيق في الدقيقة 19، قابلها في مرمى راسينج، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 82.

وأجرى بيراميدز 5 تغييرات، أولهما بدخول أسامة جلال وإيريك تراوري بدلا من علي جبر ومحمود وادي في الدقيقة 67، ثم مشاركة محمد فاروق على حساب محمد حمدي في الدقيقة 79، ودخول إبراهيم حسن وإبراهيم عادل وخروج محمود حمادة وإسلام عيسى قبل نهاية المباراة.

وحصل شريف إكرامي وأحمد سامي ومحمد حمدي على بطاقات صفراء.

وبهذه النتيجة، حقق بيراميدز رقما تاريخيا، لم يحققه أي فريق مصري.

عبر تاريخ الكرة المصرية، لم يحقق أي ناد 9 انتصارات من أصل أول 10 مباريات له خارج الديار.

خسارة بيراميدز الوحيدة كانت ضد زاناكو في النسخة الماضية من نفس البطولة، قبل أن يخسر النهائي ضد نهضة بركان في مباراة اعتبرت على أرض محايدة رغم إقامتها في المغرب.

أفضل انطلاقات مصرية في هذا الصدد كانت للإسماعيلي الذي فاز 3 مرات وتعادل 4 مرات في أول 10 مباريات خارج الديار، ثم أتى المقاولون ليكسر الرقم بهزيمتين فقط وثلاث تعادلات و5 انتصارات خارج الديار في مباراته العشر الأولى.