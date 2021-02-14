تريم: مصطفى محمد يقوم بعمل رائع مع جالاتا سراي.. أتمنى أن يواصل التحسن

الأحد، 14 فبراير 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي ضد ألانيا سبور في كأس تركيا

أشاد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمهاجم الفريق مصطفى محمد بعد الأداء الذي قدمه ضد قاسم باشا.

وسجل مصطفى محمد هدف انتصار جالاتا سراي على قاسم باشا. (طالع التفاصيل)

وقال تريم في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بعد نهاية المباراة: "(مصطفى) محمد يلعب بشكل رائع للغاية، من المهم أن يحصل لاعبو خط الهجوم على الكرة ويقودوا الفريق للهجوم، لأننا افتقدنا لهذا مؤخرا".

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وشدد "محمد يقوم بعمله بشكل رائع ومن المهم أنه يسجل الأهداف حتى لو من ضربات جزاء".

وأضاف "أنا سعيد به للغاية. لقد آتى منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو لاعب مهم وموهبة صغيرة وأتمنى أن يواصل التحسن".

وأتم "تسجيل اللاعبين الصغار أمر يُسعدنا، إذا قُمنا بزيادة عدد الصغار فهذا سيعطي جالاتا سراي المزيد من الحرية".

هدف مصطفى محمد هو الرابع له على التوالي مع الفريق.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاكشهير وفنربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.

وبذلك أصبح مصطفى محمد أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه.

وكسر مصطفى محمد رقم صالح سليم نجم الأهلي السابق الذي حققه إبان فترة احترافه في النمسا مع فريق جرازر موسم 1962-1963.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي 314 دقيقة.

ليكون مصطفى محمد يُسجل مع جالاتا سراي هدفا كل 78.5 دقيقة.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ51 مستعيدا صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف فنربخشة، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة الـ26 في المركز الـ14.

مصطفى محمد
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