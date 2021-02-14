الصدارة لن تضيع.. مصطفى محمد ينتصر لـ جالاتا سراي على قاسم باشا في الـ 90

للمباراة الرابعة على التوالي، واصل مصطفى محمد التسجيل لـ جالاتا سراي وجلب الفوز على قاسم باشا في الوقت القاتل.

فاز جالاتا سراي على قاسم باشا بهدفين مقابل هدف على ملعب "ترك تيليكوم أرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري التركي.

سجل محمد كريم أكتروم أوجلو ومصطفى محمد هدفا جالاتا سراي، فيما سجل إيزاك ثيلين هدف قاسم باشا الوحيد.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ51 مستعيدا صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف فنربخشة، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة الـ26 في المركز الـ14.

التشكيل

مصطفى محمد بدأ كأساسي في تشكيل جالاتا سراي للمباراة الثالثة على التوالي بأمر فاتح تريم مدرب الفريق.

📋 مصطفى محمد أساسيا بتشكيل جالاتا سراي أمام قاسم باشا 🔴🟠 pic.twitter.com/i4RG3Cz7q2 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 14, 2021

وصف المباراة

مصطفى محمد بدأ المباراة بشكل رائع. وشكل الخطورة وتسبب في الهدف الأول.

ريان بابل سدد بقوة في الدقيقة الثامنة، وكرته ارتدت من العارضة العلوية لقاسم باشا.

في الدقيقة التاسعة جاء الهدف الأول. ركنية، قابلها مصطفى محمد برأسية تصدى لها الحارس، وتابعها محمد كريم أكتروم أوجلو في المرمى.

ثنائية مصطفى محمد وأكتروم أوجلو استمرت في تشكيل الخطورة.

مصطفى قطع الكرة من المدافع في الدقيقة الـ12 لتصل إلى أكتروم أوجلو الذي سدد بجانب القائم بقليل.

المباراة هدئت بعد ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

قاسم باشا بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات، فشارك كيفين فارجا بدلا من جيلبيرت كومسون.

وفي الدقيقة الـ47 انطلق مصطفى محمد بالكرة وسقط داخل منطقة الجزاء وطالب بركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

عكس الضغط، سجل قاسم باشا التعادل في الدقيقة الـ51. عرضية خرج موسليرا عليها بشكل خاطئ، وسجلها إيزاك ثيلين برأسية في المرمى.

جٌملة تبديلات

فات تريم أجرى جُملة تبديلات في الدقيقة الـ71. شارك هنري أونيكورو، وإيمري أكبابا بدلا من إيمري كلينيتش، وجيدسون فيرنانديش.

ثم شارك دياندري ييدلين بدلا من محمد أكترو أوجلو في الدقيقة الـ77.

هدف قاتل

ريان بابل تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ87 بعد عرقلة من الحارس.

مصطفى محمد تقدم ونفذ ركلة الجزاء بنجاح، ليفوز جالاتا سراي على قاسم باشا بهدفين مقابل هدف.

الهدف هو الرابع لـ مصطفى محمد في رابع مبارياته مع جالاتا سراي على التوالي.

سهام مصطفى محمد تضرب قاسم باشا 🏹 🇪🇬 الأناكوندا 4 مباريات = 4 أهداف ⚽⚽⚽⚽ قاسم باشا ✔ فنربخشه ✔ بلدية أسطنبول ✔ الانيا سبور ✔ pic.twitter.com/hnlmfM26w9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 14, 2021

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ51 مستعيدا صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف فنربخشة، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة الـ26 في المركز الـ14.