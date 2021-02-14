كسر رقم صالح سليم.. مصطفى محمد يحقق أفضل انطلاقة لمحترف مصري

واصل مصطفى محمد هز شباك منافسين جالاتا سراي؛ ليتسمر في انطلاقته الرائعة وليحقق ما لم يحدث من قبل.

مصطفى محمد سجل رابع أهدافه مع جالاتا سراي، في شباك قاسم باشا؛ ليواصل التهديف للمباراة الرابعة على التوالي.

وبذلك أصبح مصطفى محمد أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاكشهير وفنربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.

وكسر مصطفى محمد رقم صالح سليم نجم الأهلي السابق الذي حققه إبان فترة احترافه في النمسا مع فريق جرازر موسم 1962-1963.

وكان صالح سليم قد سجل في أول 3 مباريات له في النمسا.

وسجل صالح سليم في شباك كل من: لينزر وأوستريا كلاجينفورت وواكر فينا.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي 314 دقيقة.

ليكون مصطفى محمد يُسجل مع جالاتا سراي هدفا كل 78.5 دقيقة.

ويعد مصطفى محمد ثاني أفضل هدافا لجالاتا سراي في الدوري في الوقت الحالي، بعد المغربي يونس بلهندة الذي سجل 6 أهداف.

فيما كان مباي دياني هو هداف الفريق برصيد في الدوري بـ9 أهداف، قبل إعارته لوست بروميتش ألبيون في يناير الماضي.

وحصل جالاتا سراي على خدمات مصطفى محمد لمدة موسم ونصف من الزمالك على سبيل الإعارة.