انتهت في الكونفدرالية - راسينج كلوب أبيدجان (0) - (2) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، وبيراميدز، في ذهاب دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية.

المباراة غير مذاعة على أي قناة.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة، من هنا

نهاية المباراة

ق88: دخول إبراهيم حسن، إبراهيم عادل وخروج محمود حمادة ، إسلام عيسى

ق82: إسلام عيسى يضيف الثاني لبيراميدز ويحسم المباراة قبل نهايتها بثماني دقائق.

ق79: تبديل ثالث بمشاركة محمد فاروق على حساب محمد حمدي

ق67: دخول أسامة جلال، إيريك تراوري بدلا من علي جبر ومحمود وادي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: التقدم مستمر بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة

ق19: إسلام عيسى يتابع عرضية أحمد توفيق ويسجل الأول لبيراميدز

انطلاق المباراة