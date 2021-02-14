مدرب الإسماعيلي: الانتصار على لافيينا رفع الحالة المعنوية قبل مواجهة الزمالك

وضح عطية صابر مدرب الإسماعيلي أهمية فوز فريقه على لافيينا في كأس مصر، مؤكدا على أن الانتصار رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الزمالك.

وفاز الإسماعيلي 2-1 على لافيينا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال صابر في تصريحات صحفية: "اللقاء لم يكن سهلا إطلاقا، وأهدرنا أكثر من فرصة كانت كفيلة بحسم المباراة مبكرا".

وأضاف "مباريات الكأس تحمل المفاجأت دائما، ولافيينا قدم مستوى جيدا خلال اللمباراة".

وحول كثرة إهدار الفرص، قال: "غياب الثقة وانخفاض الروح المعنوية هو السبب في ذلك".

وشدد "ضيق الوقت جعلنا نقوم بإراحة مجموعة كبيرة من التشكيل الأساسي للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك".

وويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 12 للدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر –وقبل الأخير- في الدوري برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.