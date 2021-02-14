صلاح يعد جمهور ليفربول: نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

أكد محمد صلاح نجم ليفربول على أن فريقه سيواصل القتال حتى النهاية لتحقيق البطولات والعودة للطريق الصحيح، مقدما وعدا لجمهور ليفربول.

ليفربول خسر ضد ليستر سيتي، أمس السبت، بنتيجة 3-1 في الجولة 24 للدوري الإنجليزي.

وغرد صلاح عبر تويتر قائلا: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة؛ لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية. لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".

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وخسر ليفربول أخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

ومنذ الجولة الخامسة عشر لم ينتصر ليفربول إلا في مباراتين فقط، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ17 هدفا.

وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

ليفربول
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