صلاح يعد جمهور ليفربول: نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية

أكد محمد صلاح نجم ليفربول على أن فريقه سيواصل القتال حتى النهاية لتحقيق البطولات والعودة للطريق الصحيح، مقدما وعدا لجمهور ليفربول.

ليفربول خسر ضد ليستر سيتي، أمس السبت، بنتيجة 3-1 في الجولة 24 للدوري الإنجليزي.

وغرد صلاح عبر تويتر قائلا: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة؛ لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية. لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua — Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021

وخسر ليفربول أخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

ومنذ الجولة الخامسة عشر لم ينتصر ليفربول إلا في مباراتين فقط، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ17 هدفا.

وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لأول مرة منذ موسم 1989-1990.