تشكيل بيراميدز – أروابارينا بثلاثي في خط الوسط ضد راسينج كلوب

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

قرر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بدء مباراته ضد راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، في ذهاب دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، بثلاثي في خط الوسط.

نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة، وأحمد توفيق، يحمون الرباعي أحمد أيمن منصور وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي، في المباراة المقامة بملعب إيبمبي بـ كوت ديفوار.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة – أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال

وخرج من القائمة، المهاجم الغاني جون أنتوي، والظهير الأيسر طارق طه، ولاعب الوسط الشاب محمود صابر.

بيراميدز راسينج كلوب أبيدجان في إفريقيا
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