مدرب أستون فيلا: عدوى التمريرات السيئة انتشرت في لقاء برايتون

انتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أداء لاعبيه في لقاء برايتون التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخرج أستون فيلا بنقطة خارج ملعبه كما حافظ الفريق على الشباك نظيفة للمرة الـ12 هذا الموسم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

قال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لست سعيدا، ولم يسعدني الأداء، ولكننا حصلنا على نقطة".

وأضاف "قدمنا مستويات طيبة في الكثير من المباريات ولكن في هذه المباراة لم يكن أداؤنا جيدًا للغاية رغم أن استعداداتنا للمباراة كانت جيدة".

وأوضح سميث "بدا الأمر وكأن عدوى اللمسات والتمريرات السيئة انتشرت".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا وظهرنا بشكل أفضل قليلاً في الشوط الثاني عن الشوط الأول".

وأتم "برايتون فريق جيد، لقد فاز على ليفربول مؤخرًا، وكذلك على توتنام".

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، ويفوّت فرصة القفز مؤقتا إلى المركز السابع الذي يشغله إيفرتون.

فيما رفع برايتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز 15 بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

وتواجد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

ومع تقدُم المباراة دون جديد، دفع دين سميث مدرب أستون فيلا بـ المحمدي وتريزيجيه على التوالي في الدقيقتين 61 و66، بدلا من ماتي كاش المصاب، وبيرتراند تراوري على الترتيب.

وكان إيميليانو مارتينيز بطلا جديدا لـ أستون فيلا بتدخلاته الناجحة، إذ تصدى لـ 9 تسديدات خلال اللقاء وخرج بشباك نظيفة للمباراة رقم 12 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

لكن المباراة لم تشهد أي جديد، وانتهت دون أهداف، ليصير هذا التعادل هو السلبي الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين، والأول منذ عام 1983.