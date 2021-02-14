مدرب أستون فيلا: عدوى التمريرات السيئة انتشرت في لقاء برايتون

الأحد، 14 فبراير 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا - برايتون

انتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أداء لاعبيه في لقاء برايتون التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخرج أستون فيلا بنقطة خارج ملعبه كما حافظ الفريق على الشباك نظيفة للمرة الـ12 هذا الموسم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

قال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لست سعيدا، ولم يسعدني الأداء، ولكننا حصلنا على نقطة".

أخبار متعلقة
كلوب يوضح إصابة ميلنر تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أرتيتا: لم يعد في أرسنال هامش للخطأ رغم إقحام المصريين.. أستون فيلا يكتفي بالتعادل أمام برايتون

وأضاف "قدمنا مستويات طيبة في الكثير من المباريات ولكن في هذه المباراة لم يكن أداؤنا جيدًا للغاية رغم أن استعداداتنا للمباراة كانت جيدة".

وأوضح سميث "بدا الأمر وكأن عدوى اللمسات والتمريرات السيئة انتشرت".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا وظهرنا بشكل أفضل قليلاً في الشوط الثاني عن الشوط الأول".

وأتم "برايتون فريق جيد، لقد فاز على ليفربول مؤخرًا، وكذلك على توتنام".

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، ويفوّت فرصة القفز مؤقتا إلى المركز السابع الذي يشغله إيفرتون.

فيما رفع برايتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز 15 بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

وتواجد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

ومع تقدُم المباراة دون جديد، دفع دين سميث مدرب أستون فيلا بـ المحمدي وتريزيجيه على التوالي في الدقيقتين 61 و66، بدلا من ماتي كاش المصاب، وبيرتراند تراوري على الترتيب.

وكان إيميليانو مارتينيز بطلا جديدا لـ أستون فيلا بتدخلاته الناجحة، إذ تصدى لـ 9 تسديدات خلال اللقاء وخرج بشباك نظيفة للمباراة رقم 12 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

لكن المباراة لم تشهد أي جديد، وانتهت دون أهداف، ليصير هذا التعادل هو السلبي الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين، والأول منذ عام 1983.

أستون فيلا دين سميث برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب كوكاكولا لـ في الجول: لم نلعب للتمثيل المشرف ضد الإنتاج.. وهذا سر الانتصار 14 دقيقة | الدوري المصري
سلة – مصر تهزم رواندا وديا استعدادا لتصفيات إفريقيا 40 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب المريخ: لن ندافع ضد الأهلي.. نعرف كل شيء عن الفريق ساعة | إفريقيا
بمشاركة كوكا.. باناثينايكوس يُلحق بـ أولمبياكوس الهزيمة الأولى في الدوري اليوناني ساعة | المحترفون
أروابارينا: فوزنا على راسينج = عودة الثقة للاعبي بيراميدز ساعة | الكونفدرالية
هاني سعيد: بيراميدز حقق انتصارا هاما.. وقلت للاعبين ألا يندفعوا لهذا السبب ساعة | إفريقيا
الوداد: مباراتنا مع كايزر تشيفز في مصر.. هذا ليس بغريب على الأشقاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يفرض غرامة على أي لاعب يتحدث إعلاميًا بالفترة المقبلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك