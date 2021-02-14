مدافع ليفربول: نلعب بشكل جيد لكننا لا نحقق النتائج المرجوة.. لا توجد أعذار

الأحد، 14 فبراير 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

أوزان كاباك - ليفربول

يعتقد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه يلعب بشكل جيد في المباريات الأخيرة لكنه لا يحقق النتائج الإيجابية التي يتطلع إليها.

ليفربول فرط في تقدمه على ليستر سيتي حتى الدقائق العشرة الأخيرة ليخسر بنتيجة 1-3، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "يتحدث الجميع عن النتائج السيئة، لكنني شخصيًا أشعر بأننا قدمنا أداءً جيدًا في الأسابيع القليلة الماضية".

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وأضاف "كل ما في الأمر هو أننا لم نحقق النتائج التي نريدها، لا توجد أعذار لذلك".

وتابع "أعتقد أن فريق ليفربول لا يلعب بشكل سيئ، لقد لعبنا بشكل جيد ولكننا لا نحقق نتائج إيجابية، لذا فالأمر يتعلق بتحويل تلك العروض الجيدة إلى نتائج وهذا على الأرجح ما نحتاج إلى النظر إليه أكثر".

عن فرصة الرد في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد لايبزيج، أوضح "في مثل هذه المواقف تريد أن تتاح لك الفرصة لتصحيح الأمر في أسرع وقت ممكن".

وواصل "سندخل المباراة بعقلية مختلفة. ستكون مهمة مختلفة بالنسبة لنا، من الجيد دائمًا اللعب في هذه البطولة".

وأتم الدولي الإنجليزي "نحتاج إلى التعافي والعودة مرة أخرى لأن لدينا مباراة كبيرة سنخوضها يوم الثلاثاء".

محمد صلاح تقدم لـ ليفربول، وسجل لـ ليستر سيتي جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز.

صلاح سجل هدف التقدم ورفع رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وقلب ليستر سيتي النتيجة في 6 دقائق بين 79 و85، ليرتقي للمركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 46 نقطة.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودجرز مدرب ليستر الحالي.

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
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