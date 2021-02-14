رودري: تجاهلت نصيحة إيدرسون قبل تسديد ركلة الجزاء أمام توتنام

أوضح رودريجو لاعب مانشستر سيتي أنه تجاهل نصائح زميله إيدرسون حارس الفريق السماوي قبل تسديد ركلة الجزاء التي سجلها في شباك توتنام.

افتتح رودريجو أهداف سيتي في المباراة التي انتصر فيها فريقه بنتيجة 3-0 بالدوري الإنجليزي، وهي أول ركلة جزاء في مسيرته الاحترافية.

وقال رودريجو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حراس المرمى يعرفون بعضهم البعض، أخبرني إيدرسون ببعض النقاط المحددة حول هوجو لوريس حارس توتنام، والمكان الذي ينبغي أن أسدد فيه وهو ما لم أستمع له".

وأضاف "من الأفضل التركيز على ما تثق به وكنت واثقا من التنفيذ بالطريقة التي قمت بها".

واستمر "كنت غاضبا بعض الشيء في الأسابيع الماضية لأننا أهدرنا العديد من ركلات الجزاء، أكثر بكثير مما توقعنا وفي المباريات الكبيرة عليك تسجيل ركلات الجزاء".

وشدد لاعب الوسط الإسباني "لذلك أخبرت زملائي في الفريق أنني سأنفذ الركلة التالية، كنا نضحك في غرفة الملابس".

وأتم رودري "حصلت على الكرة ولم يأخذها أحد مني ولحسن الحظ سجلت الهدف، تحقيق الفوز هو أهم شيء".

وقاد إليكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي فريقه للفوز على توتنام بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وواصل النجم الألماني جوندوجان تألقه وسجل هدفين للمباراة الثانية على التوالي، وقاد سيتي للانتصار رقم 16 على التوالي للفريق السماوي في مختلف البطولات.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 38 في المركز الثامن.