بيراميدز يشكو راسينج كلوب لـ كاف بسبب رفض إذاعة المباراة

أبدت بعثة نادي بيراميدز اعتراضها الشديد وتعجبها من قرارات إدارة نادي راسينج كلوب أبيدجان بعدم إذاعة مباراة الفريقين والمحدد لها السادسة من مساء اليوم الأحد.

وشددت البعثة على أن النادي الإيفواري رفض كذلك أي محاولات من نادي بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصري، كما رفض في ذات الوقت حتى فكرة تصوير المباراة من جانب الجهاز الفني بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم ٢١ فبراير الجاري.

وتقدمت بعثة بيراميدز باعتراض وشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على تصرفات مسئولي راسينج كلوب ورفضهم القاطع بث المباراة أو تصويرها وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

كما أبدى النادي تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة، وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسئول عن كل شيء لعدم وصول المراقب، ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.

ويلعب بيراميدز مع راسينج كلوب مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وإصرارها على عدم بث اللقاء.

وتقام مباراة الإياب في مصر يوم 21 فبراير الجاري.