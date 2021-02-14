أوباميكانو بافاري.. بايرن ميونيخ يضم المدافع الفرنسي

الأحد، 14 فبراير 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

أوباميكانو

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لمدة 5 مواسم بدءا من يوليو 2021.

وأعرب حسن صالحميديتش المدير الرياضي لبايرن عن سعادته بحسم الصفقة مع نادي لايبزيج الألماني بالقول لموقع ناديه:"سعداء جدا بالتعاقد مع أوباميكانو وانضمامه لبايرن. سيكون عنصرا هاما في فريقنا في السنوات المقبلة، واثقون من ذلك".

ولم يكشف النادي البافاري، بطل السداسية لموسم 2019-2020، قيمة الصفقة.

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وكان راديو مونت كارلو الفرنسي قال إن بايرن اتفق مع لايبزيج على دفع 42 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

وذكرت تقارير أن تشيلسي وليفربول سعيا لانتداب اللاعب الأسبق لريد بول سالزبورج النمساوي.

وسعى بايرن لتدعيم خط دفاعه بسبب الرحيل المتوقع للاعبه النمساوي ديفيد ألابا الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل.

ويخوض أوباميكانو، المولود في فرنسا وتعود أصوله لغينيا بيساو، موسمه الخامس مع لايبزيج الذي انضم له في يناير 2017 مقابل 10 ملايين يورو.

وشارك أوباميكانو مع لايبزيج في 139 مباراة وسجل أربعة أهداف وأرسل ثلاث تمريرات حاسمة.

ومثل فرنسا في 3 مباريات دولية وسجل هدفا في 2020.

أوباميكانو بايرن ميونيخ
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