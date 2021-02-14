أرتيتا: لم يعد في أرسنال هامش للخطأ

الأحد، 14 فبراير 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن موقف فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بات صعبا بسبب فقدان نقاط عديدة مما يجعله مطالبا بتحسين النتائج سريعا.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"مباراة ليدز يونايتد مصيرية. لم يعد لدينا هامش للخطأ في الدوري وفي الدوري الأوروبي، الذي نلعب فيه مواجهات إقصائية".

وواصل "إن لم تفعل المطلوب منك، ستخسر. علينا مواجهة التحديات والتغلب عليها. أولا، علينا تحسين مركزنا في الدوري، ولنفعل ذلك علينا الفوز بمباريات عديدة. عددها سيعتمد على ما يفعله المنافسون لأن حاليا الأمر ليس في أيدينا".

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واستمر لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق "علينا التأهل لبطولة أوروبية بالمنافسة على مركز متقدم، فهذا سيحدد أي بطولة سنشارك فيها الموسم المقبل. قد تتغير الأمور سريعا، تتوقف الآن على مدى استمرار نتائجنا كل أسبوع".

بوجود أرسنال في المركز 11 للدوري مبتعدا بتسع نقاط عن المرتبة الرابعة باتت مهمته صعبة في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال فريق ليدز يوم الأحد في الجولة 24 من الدوري.

وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على بنفيكا في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

أرسنال أرتيتا
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