قبل مواجهة راسينج.. أروابارينا يحذر لاعبي بيراميدز من طقس كوت ديفوار

الأحد، 14 فبراير 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

أروابارينا مدرب بيراميدز

حذر رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز لاعبيه من طقس كوت ديفوار قبل مواجهة مضيفه راسينج كلوب اليوم الأحد في ذهاب ملحق الكونفدرالية.

وقال الأرجنتيني للاعبيه وفقا للمركز الإعلامي لبيراميدز:"ركزوا على التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات. الأمور ستكون أكثر صعوبة بسبب الطقس وارتفاع الرطوبة، متوقع سقوط أمطار، هذا سيجعل نقل الكرة صعبا وبطيئا".

وواصل المدرب الأسبق لبوكا جونيورز "راسينج نموذج للفرق الإفريقية التي تتميز باللياقة والقوة البدنية، لكن لديهم بعض الأخطاء التكتيكية سنسعى لاستغلالها. هدف بيراميدز يبقى دائما الفوز بغض النظر عن الظروف المحيطة".

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وعن الملعب قال أروابارينا:"أرضيته ليست جميعها مستوية، العشب ثقيل مثل بعض ملاعب البرازيل، حركة الكرة ستكون بطيئة".

وأبدى رضاه عن تأجيل مباراة العبور في دور الـ32 لكأس مصر بالقول:"هذا أفضل للجميع لأننا مررنا برحلة طويلة لنصل لكوت ديفوار رغم استقلالنا لطائرة خاصة. القرار مثالي لأنه يحافظ على صحة اللاعبين، أشكر اتحاد الكرة وإدارة النادي على تعاملها المثالي في هذا الملف".

ويستضيف بيراميدز، وصيف النسخة الماضية من الكونفدرالية، لقاء الإياب في 21 فبراير.

وإذا عبر عقبة راسينج سينتظر قرعة لتحديد منافسيه في دور المجموعات.

ويشارك بيراميدز في بطولة قارية للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 18 نقطة مبتعدا بعشر نقاط عن الزمالك المتصدر.

بيراميدز راسينج كلوب
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