مواعيد مباريات الأحد 14 فبراير 2021 والقنوات الناقلة – كأس مصر.. مصطفى محمد والدوري الإنجليزي

ثلاث مباريات في كأس مصر، مصطفى محمد يلعب مجددا مع جالاتا سراي، والدوري الإنجليزي ومختلف الدوريات.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 14 فبراير، والقنوات الناقلة.

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كأس مصر

بداية اليوم ستكون من مصر. 3 مباريات في كأس مصر ستقام في الثانية والنصف ظهرا، ضمن مباريات دور الـ32.

الإسماعيلي يواجه لافيينا –أحد فرق الدرجة الرابعة- على قناة أون تايم سبورتس 1. الاتحاد السكندري يواجه النجوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2، والإنتاج الحربي مع كوكاكولا عبر أون تايم سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي

في إنجلترا يبدأ اليوم في الثانية والنصف مساء أيضا من خلال مباراة ساوثامبتون، وولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وست بروميتش ألبيون يواجه مانشستر يونايتد الساعة الرابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

في السادسة والنصف مساء، يلعب أرسنال مع ليدز يونايتد عبر بي إن سبورتس 1.

وأخيرا، يلعب إيفرتون مع فولام الساعة التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

وأهم مباريات الدوري الإسباني ستكون بين ريال مدريد وفالنسيا في الخامسة والربع مساء عبر بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا ستكون قمة الجولة بين إنتر ولاتسيو الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورتس 4.

أما البداية فستكون بين روما وأودينيزي الساعة الواحدة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 4.

الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز ممثل مصر في الكونفدرالية الإفريقية سيحل ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان الساعة السادسة مساء في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

الدوري التركي

ويلعب مصطفى محمد المحترف المصري مع جالاتا سراي ضد قاسم باشا الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري التركي.

الدوري اليوناني

في اليونان، يحل أحمد حسن "كوكا" مع أولمبياكوس ضيفا على باناثانيكوس الساعة السابعة والنصف مساء.

حدث خاص

وفي العاشرة مساء. يلعب منتخب موريتانيا تحت 20 عاما مع الكاميرون في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

البطولة تعد هي الحدث الدولي الأول يخص كرة القدم على أرض موريتانيا تاريخيا. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

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