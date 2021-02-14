كومان: الفيديو ألغى هدفا صحيحا لنا.. ونحتاج أفضل نسخة من ميسي أمام سان جيرمان

واصل رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، انتقاده للتحكيم، رغم انتصار فريقه العريض على ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة سحق ضيفه ألافيس بخماسية مقابل هدف في ملعب كامب نو بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال كومان بعد اللقاء: "أنا فخور بالفريق دون شك، الفريق قوي بدنيا، في الشوط الأول لم نتحل بالاستمرارية، ولكن بعد تلقي الهدف كان رد فعلنا مميزا. هاجمنا بشكل مبالغ من العمق دون الاعتماد على الأطراف، لكننا أثبتنا جودتنا ورغبتنا القوية".

وعلّق كومان على خطأ الشاب إلايش موريبا في هدف ألافيس الوحيد: "لم أقل شيئا لـ إلايش بعد. من الممكن دائما أن تخطئ في التمرير، ولكن لا يمكن أن تخطئ في تمريرة عرضية في نصف ملعبك. لا يزال صغيرا وسيتعلم".

وشدد: "لدينا الثقة في قدرتنا على عبور باريس سان جيرمان، لديهم غياباتهم ولدينا أيضا غياباتنا، وعلينا القيام بالأمور على أفضل وجه إن أردنا إخراجهم، أنا متأكد أنها ستكون مباراة رائعة، هم فريق قوي، ولكننا أيضا فريق قوي، علينا أن نكون حاسمين أكثر من أي وقتٍ مضى في الهجوم، وأن نتحلى بالقوة دفاعيًا. أرى أنها مباراة متكافئة".

وواصل انتقاد التحكيم: "تحتاج إلى عدسة مكبرة لاحتساب تسلل على جريزمان في تلك اللقطة، لن أقول أكثر من ذلك، أكثر ما فاجأني... حسنا، من الأفضل ألا أتحدث أكثر من ذلك عن تقنية الفيديو لأنه ليس ذنب الحكم".

وأضاف: "شاهدت اللقطة عدة مرات وبالنسبة لي لم تكن تسللا، في النهاية فزنا بالمباراة وهذا هو الأهم".

هدف برشلونة الأول الملغي ❌😟 pic.twitter.com/wAzptn1KSK — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 13, 2021

كما أشاد أخيرا بـ ريكي بويج الذي لعب المباراة كاملة: "بويج يتحسّن في كثير من الأمور، ويظهر الثقة دائما ويلعب بكثير من الطاقة، قدّم مباراة كبيرة".

وأوضح: "الأخطاء الفردية واردة دائما، ولكن المهم هو أين سترتكب هذه الأخطاء".

وأشاد بـ فرانسيسكو ترينكاو الذي سجّل ثنائية: "ترينكاو كان في حاجة إلى فترة للتأقلم بعد قدومه إلى برشلونة، ثقته تزيد يوميا ولا يزال لديه هامش للتحسن، ولكني أراه أكثر تركيزا حاليا".

وأضاف: "نحن فريق يخلق الكثير من الفرص وهذا يعطينا ثقة كبيرة، ولكن لو امتلك كل اللاعبين متاحين سيكون ذلك أفضل".

وأتم: "ميسي منخرط بشدة في الفريق وأراه سيعدا، نحتاج أفضل نسخة من ميسي حتى نطيح بـ باريس سان جيرمان".





























سجّل أهداف برشلونة: فرانسيسكو ترينكاو مرتين، وليونيل ميسي مرتين، فيما أضاف جونيور فيربو الهدف الخامس. بينما سجّل لويس ريوخا هدف ديبورتيفو ألافيس الوحيد.

ليقفز برشلونة من المركز الرابع إلى الثاني مباشرةً بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة، متفوقا بالأهداف على ريال مدريد صاحب نفس عدد المباريات، ومتخطيا إشبيلية الرابع الذي يمتلك 45 نقطة.

لكن برشلونة يظل بعيدا عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ 54 نقطة، خصوصا أن الفريق العاصمي خاض مباراة أقل.

في المقابل، تجمّد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز 16، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب مراكز الهبوط.

واستفاق برشلونة من هزيمته قبل أيام قليلة بهدفين دون رد على أرض إشبيلية بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما استعد برشلونة بالشكل المثالي لمعركة الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وواصل برشلونة نتائجه الرائعة في الدوري الإسباني بالعام الميلادي 2021، إذ فاز في 7 من أصل 7 مبارياته خاضها خلاله.

وتعد تلك المرة الأولى التي يبدأ فيها برشلونة عاما ميلاديًا بـ 7 انتصارات متتالية بالدوري الإسباني منذ 1999، والثالثة عموما بعد 1956.

برشلونة لم يخسر في آخر 12 جولة عموما من الدوري الإسباني، وفاز في 10 منها في مقابل تعادلين اثنين، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى 5 ديسمبر الماضي على أرض قادش.

في المقابل تواصل السجل الهزيل تاريخيًا لـ ألافيس، إذ فاز مرة واحدة في آخر 20 مباراة خاضها أمام برشلونة.

أمّا أبيلاردو فيرنانديز المدير الفني لـ ألافيس الذي لعب 8 مواسم في صفوف برشلونة، فعجز عن قهر برشلونة كمدرب للمباراة الثامنة، واكتفى بتعادل وحيد و7 هزائم.

وانتقم برشلونة بقوة من ألافيس الذي أجبره على التعادل في ملعب مينديزوروتزا ذهابًا بهدفٍ لكل طرف.

وعادل رونالد كومان أكبر فوز له كمدرب لـ برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف وهو الذي تحقق على حساب فرينشافروش المجري في دوري أبطال أوروبا.

كما حقق برشلونة كبر انتصار له في الدوري الإسباني منذ سحقه ألافيس –بالتخصص- بخماسية نظيفة في يوليو الماضي تحت قيادة كيكي سيتيين.