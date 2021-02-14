صحيفة ABC: راموس يقترب من التجديد لـ ريال مدريد

بعد أسابيع من التقارير التي أكدت أن سيرخيو راموس وضع قدما خارج ريال مدريد، عادت الكفة للتوازن وبأنباء أكثر إيجابية لمشجعي الميرنجي.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

صحيفة ABC الأعرق والأوسع انتشارًا في العاصمة مدريد، ذكرت أن الأيام الماضية شهدت تطورات إيجابية في علاقة راموس بـ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن راموس بادر بمهاتفة بيريز قبل 12 يوما للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابة الأخير بفيروس كورونا وخضوعه للعزل.

في المقابل، قام بيريز بمهاتفة راموس منذ أسبوع بعد إجراء قائد الميرنجي لعملية جراحية في ركبته ستبعده لشهرين.

الحديث كان وديا بين الرئيس والقائد، لكنه فتح خطوط اتصال بينهما، وجعل الوصول إلى اتفاق لا يزال ممكنا ومحتملًا.

الطرفان قاما بتقريب وجهات النظر، خصوصا بعد التوتر الذي سيطر على علاقتهما في الأشهر الأخيرة بسبب التسريبات الإعلامية من الطرفين حول قضية التجديد.

وذكر التقرير أن بيريز يقدّر بشدة تضحية راموس وخوضه نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتك بلباو رغم إحساسه بالألم أثناء الإحماء، مما تسبب في تفاقم إصابته وخضوعه للجراحة بالتبعية.

ولا يزال عرض ريال مدريد لـ راموس جاريا: التجديد لعامين مع تخفيض 10% في الراتب.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن لعب بصفوفه منذ صيف 2005 عقب قدومه من إشبيلية.

وارتبط اسم راموس في الأسابيع الماضية بعدة أندية أوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان.