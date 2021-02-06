كادينا كوبي: راموس يغيب 10 مباريات عن ريال مدريد بعد إجرائه عملية جراحية
السبت، 06 فبراير 2021 - 14:49
كتب : FilGoal
أجرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى اليوم السبت وفقا لما أعلنه النادي الإسباني.
سيرخيو راموس
النادي : ريال مدريد
وعانى راموس من إصابة منذ مباراة أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
ومن المتوقع أن يغيب راموس عن الفريق الملكي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وفقا لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية.
وسيغيب القائد عن مواجهات: أتالانتا ذهابا وإيابا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا – ويسكا – خيتافي – فالنسيا – بلد الوليد – ريال سوسيداد – أتليتكو مدريد – إليتشي – سيلتا فيجو.
ويأمل ريال مدريد استعادة خدمات قائده في منتصف مارس قبل خوض مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
راموس خاض الموسم الحالي 18 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات.
وينتهي تعاقد راموس (34 عاما) بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع بعد على عقد جديد مع ريال مدريد.