كادينا كوبي: راموس يغيب 10 مباريات عن ريال مدريد بعد إجرائه عملية جراحية

أجرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى اليوم السبت وفقا لما أعلنه النادي الإسباني.

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وعانى راموس من إصابة منذ مباراة أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المتوقع أن يغيب راموس عن الفريق الملكي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وفقا لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية.

وسيغيب القائد عن مواجهات: أتالانتا ذهابا وإيابا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا – ويسكا – خيتافي – فالنسيا – بلد الوليد – ريال سوسيداد – أتليتكو مدريد – إليتشي – سيلتا فيجو.

ويأمل ريال مدريد استعادة خدمات قائده في منتصف مارس قبل خوض مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

راموس خاض الموسم الحالي 18 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات.

وينتهي تعاقد راموس (34 عاما) بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع بعد على عقد جديد مع ريال مدريد.