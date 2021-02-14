بويج: أشكر كومان.. وإلايش سيتعلّم من الخطأ

أبدى ريكي بويج لاعب برشلونة سعادته الشديدة بخوض 90 دقيقة كاملة لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بويج شارك في انتصار برشلونة العريض على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب كامب نو بالجولة 23 للدوري الإسباني.

وقال بويج بعد اللقاء: "نسير في سلسلة مميزة من النتائج، تحقيق 7 انتصارات متتالية في الدوري يخبرك الكثير عن مستوانا".

وأضاف: "شعرت بالارتياح في الملعب، خصوصا أن بوسكيتس ساعدني أنا وإلايش".

وتابع: "بمجرد أن سجّلنا الهدف الأول فُتحَت المباراة وظهرت مساحات أكثر".

وواصل: "لعب التسعين دقيقة كاملة يرفع معنوياتي، أنا سعيد للغاية، أشكر كومان على الدقائق التي أعطاني إياها".

وأوضح: "خطأ إلايش (في هدف ألافيس)؟ من الأخطاء نتعلّم".

وأتم: "الآن يمكننا التفكير في مباراة باريس سان جيرمان، نحن متحمسون للغاية وأعتقد أننا سنكون على قدر التوقعات".





























سجّل أهداف برشلونة: فرانسيسكو ترينكاو مرتين، وليونيل ميسي مرتين، فيما أضاف جونيور فيربو الهدف الخامس. بينما سجّل لويس ريوخا هدف ديبورتيفو ألافيس الوحيد.

ليقفز برشلونة من المركز الرابع إلى الثاني مباشرةً بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة، متفوقا بالأهداف على ريال مدريد صاحب نفس عدد المباريات، ومتخطيا إشبيلية الرابع الذي يمتلك 45 نقطة.

لكن برشلونة يظل بعيدا عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ 54 نقطة، خصوصا أن الفريق العاصمي خاض مباراة أقل.

في المقابل، تجمّد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز 16، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب مراكز الهبوط.

واستفاق برشلونة من هزيمته قبل أيام قليلة بهدفين دون رد على أرض إشبيلية بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما استعد برشلونة بالشكل المثالي لمعركة الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وواصل برشلونة نتائجه الرائعة في الدوري الإسباني بالعام الميلادي 2021، إذ فاز في 7 من أصل 7 مبارياته خاضها خلاله.

وتعد تلك المرة الأولى التي يبدأ فيها برشلونة عاما ميلاديًا بـ 7 انتصارات متتالية بالدوري الإسباني منذ 1999، والثالثة عموما بعد 1956.

برشلونة لم يخسر في آخر 12 جولة عموما من الدوري الإسباني، وفاز في 10 منها في مقابل تعادلين اثنين، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى 5 ديسمبر الماضي على أرض قادش.

في المقابل تواصل السجل الهزيل تاريخيًا لـ ألافيس، إذ فاز مرة واحدة في آخر 20 مباراة خاضها أمام برشلونة.

أمّا أبيلاردو فيرنانديز المدير الفني لـ ألافيس الذي لعب 8 مواسم في صفوف برشلونة، فعجز عن قهر برشلونة كمدرب للمباراة الثامنة، واكتفى بتعادل وحيد و7 هزائم.

وانتقم برشلونة بقوة من ألافيس الذي أجبره على التعادل في ملعب مينديزوروتزا ذهابًا بهدفٍ لكل طرف.

وعادل رونالد كومان أكبر فوز له كمدرب لـ برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف وهو الذي تحقق على حساب فرينشافروش المجري في دوري أبطال أوروبا.

كما حقق برشلونة كبر انتصار له في الدوري الإسباني منذ سحقه ألافيس –بالتخصص- بخماسية نظيفة في يوليو الماضي تحت قيادة كيكي سيتيين.