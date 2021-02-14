بعد أن قهر ميلان.. مدرب سبيزيا: إنها أفضل مباراة في مسيرتي

الأحد، 14 فبراير 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أبدى فينتشينزو إيتاليانو المدير الفني لـ سبيزيا، فخره الشديد بالانتصار المفاجئ الذي حققه فريه على ميلان.

سبيزيا صعق ميلان المتصدر وتجاوزه بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليصير الروسونيري مهددا بفقدان الصدارة.

وقال إيتاليانو بعد اللقاء: "إنها دون شك أفضل مباراة في مسيرتي، خصوصا أننا واجهنا خصما قويا مثل ميلان الذي يتصدر الدوري".

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وأضاف: "أشعر برضا كبير بعد رؤية فتيتي يلعبون بحدة شديدة طوال التسعين دقيقة".

وعن إمكانية رحيله عن سبيزيا لتدريب ساسولو بنهاية الموسم، أوضح: "أعتقد أنه من المبكر الحديث عن المستقبل الآن، نحن في منتصف الموسم، تركيزي بالكامل على تحقيق أهداف سبيزيا".

وأتم: "هناك ملاك جدد وصلوا للنادي، سنرى ماذا تحمل مشاريعهم المستقبلية".

وحقق سبيزيا فوزه الأول تاريخيا على ميلان، إذ لم يلتق الفريقان إلا مرتين سابقتين.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من: جوليو ماجيوري وسيميوني باستوني في الدقائق 56 و67 على الترتيب.

ولم يسدد ميلان أي كرة بين القائمين والعارضة في الشوط الأول من اللقاء.

الهزيمة جمدت رصيد ميلان عند النقطة 49 في المركز الأول، وهو ما يُعني خسارته لصدارة الدوري إذا انتصر إنتر على لاتسيو.

ويمتلك إنتر 47 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري.

أما سبيزيا فقد رفع رصيده للنقطة 21، من 21 مباراة ليحتل المركز السادس عشر بعدما حقق الانتصار الخامس له في الدوري.

ويلعب ميلان ضد إنتر في الجولة المقبلة في الدوري، بينما يلعب سبيزيا ضد فيورنتينا.

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