الزمالك عن تأجيل مباراة حرس الحدود: أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا

علق عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك عن خبر تعليق مباراة الفريق مع حرس الحدود.

وقال عصام سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نُرحب بقرار تأجيل مباراة حرس الحدود في كأس مصر".

وعلق "أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا".

المتحدث باسم الزمالك أكمل "الجميع كان يستغرب موقف اتحاد الكرة من المباراة بالنظر لأن الزمالك يمثل مصر في البطولة".

وواصل "لعب المباراة قبل 72 ساعة فقط من مباراة تونجيث في السنغال لم يكن أمرا معقولا أبدا".

اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات الأهلي، والزمالك، وبيراميدز في دور الـ32 من كأس مصر.

وعن ملف ملابس الزمالك للموسم الجاري، قال سالم "الزمالك اسم كبير وجاذب للشركات العالمية للملابس، لكن الإدارة حريصة على التعاقد مع الخامة الأفضل لتوريد ملابس الفريق".

وأتم "أعتقد أن هذا الملف قارب على الحسم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.