تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لكأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الإفريقية.

وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

ويستعد الزمالك للسفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء مع المريخ السوداني في الجولة الأولى لمجموعات البطولة ذاتها.

بينا يلتقي بيراميدز غدا مع راسينج كلوب بطل كوت ديفوار في دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.