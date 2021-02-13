مران بيراميدز – جُمل فنية ومعاينة أرض الملعب استعدادا لمواجهة راسنيج كلوب

خاض بيراميدز مرانه الوحيد على ملعب إيمبي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ استعدادا لمواجهة راسينج كلوب في ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز، غدا الأحد، ضد راسينج كلوب على ملعي إيمبي.

واستغرق المران 75 دقيقة، واشتمل على وحدات فنية وخططية بالإضافة لخوض تقسيمة قوية بين اللاعبين.

وقرر رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز إجراء تقسيمة بين اللاعبين لكي يتعرفوا على أرض الملعب الذي ستُقام عليه المباراة.

وكان بيراميدز قد تفوق على الاتحاد الليبي في دور الـ32 الأول للكونفدرالية بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وكان بيراميدز قد خسر نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية ضد نهضة بركان.