بناء على قرار مجلس الوزراء.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مسابقات الناشئين السبت، 13 فبراير 2021 - 20:46 كتب : FilGoal وزير الرياضة - اللجنة الثلاثية اتحاد الكرة نرشح لكم أخر الأخبار مباشر في إسبانيا - برشلونة ضد ألافيس دقيقة | الدوري الإسباني سيميوني: أود لو أريكم كيف كان يتدرب يورينتي عندما لا نستدعيه للمباريات 9 دقيقة | الدوري الإسباني جوندوجان يواصل التوهج ويقود سيتي لضرب توتنام بثلاثية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي تشكيل برشلونة – مفاجآت بالجملة أمام ألافيس 31 دقيقة | الدوري الإسباني براعة ميريت تُفسد احتفالية كيلليني.. نابولي ينتصر على يوفنتوس 37 دقيقة | الدوري الإيطالي تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه والمحمدي على الدكة أمام برايتون 38 دقيقة | المحترفون بناء على قرار مجلس الوزراء.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مسابقات الناشئين ساعة | مصر نوير: كان من الرائع لي مقابلة الشناوي.. وأهنئه على النجاح الذي يحققه مع الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية 2020 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. جوندوجان يواصل التوهج ويقود سيتي لضرب توتنام بثلاثية تشكيل برشلونة – مفاجآت بالجملة أمام ألافيس نوير: كان من الرائع لي مقابلة الشناوي.. وأهنئه على النجاح الذي يحققه مع الأهلي الزمالك يسافر السنغال بـ طائرة خاصة طبيب الزمالك: ساسي يعاني من كدمة بسيطة.. قد يشارك ضد الإسماعيلي الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 سموحة انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 الزمالك 0 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 فيتا كلوب 1 سيمبا انتهت الدوري الإسباني 3 سيلتا فيجو 1 إلتشي انتهت الدوري الإيطالي 1 بولونيا 1 بينفينتو انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 هوريا 0 بترو أتلتيكو انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الترجي 1 تونجيث انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 ماميلودي صن داونز 0 الهلال انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 مازيمبي 0 شباب بلوزداد انتهت الدوري الإنجليزي 3 ليستر سيتي 1 ليفربول انتهت كأس مصر - الاتحاد السكندري - النجوم لم تبدأ 14:30 كأس مصر - الإسماعيلي - لافيينا لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - وست بروميتش ألبيون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - ليدز يونايتد لم تبدأ 18:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فالنسيا لم تبدأ 17:15 قد ينال إعجابك