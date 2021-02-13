بناء على قرار مجلس الوزراء.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مسابقات الناشئين

السبت، 13 فبراير 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

وزير الرياضة - اللجنة الثلاثية

اتحاد الكرة
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