الزمالك يسافر السنغال بـ طائرة خاصة

السبت، 13 فبراير 2021 - 20:43

كتب : إبراهيم رمضان

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أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للسنغال.

وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير طائرة خاصة لنقل الفريق للسنغال لمواجهة تونجيث.

الزمالك يواجه تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وكان الزمالك تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري، ثم يلاقي حرس الحدود في كأس مصر يوم 20 فبراير، على أن يلتقي مع تونجيث يوم 23 في السنغال.

ومازال الزمالك يحاول تأجيل مباراة حرس الحدود قبل مباراته في دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك تونجيث
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