الزمالك يسافر السنغال بـ طائرة خاصة
السبت، 13 فبراير 2021 - 20:43
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للسنغال.
وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير طائرة خاصة لنقل الفريق للسنغال لمواجهة تونجيث.
الزمالك يواجه تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة.
ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري، ثم يلاقي حرس الحدود في كأس مصر يوم 20 فبراير، على أن يلتقي مع تونجيث يوم 23 في السنغال.
ومازال الزمالك يحاول تأجيل مباراة حرس الحدود قبل مباراته في دوري أبطال إفريقيا.