كلوب باكيًا: أستسلم.. خسرنا لقب الدوري الإنجليزي

السبت، 13 فبراير 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، أن حظوظ فريقه في الحفاظ على لقبه قد تلاشت بالفعل.

ليفربول تعرّض لطعنة جديدة وفرّط في تقدمه ليسقط في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليستر سيتي مساء السبت.

وسُئل كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هل تستلم في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي؟".

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ليصمت كلوب وتظهر علامات التأثر على وجهه والدموع في عينه، ويجيب بانكسار: "نعم، لا أصدق ذلك، ولكن نعم".

وأضاف: "لا نفكر في اللقب، لسنا سُذجًا".

وواصل: "لدينا مباراة صعبة يوم الثلاثاء، ثم سنخوض الدربي يوم السبت، وهذه هي الأمور التي تفكر فيها حاليا".

وتابع: "لو أردنا نهاية جيدة للموسم، فعلينا الفوز بالمباراتين المقبلتين".

وأكمل: "لا نبحث عن أعذار، حدثت الكثير من الأمور ولا بأس بذلك، كان يجب علينا تقديم ما هو أفضل، ولكن ما حدث قد حدث".

وأردف: "الموقف صعب، وطريقنا الوحيد للخروج من هذا الوضع هو اللعب بشكل جيد، أن نقاتل، أن نعمل بجدية".

وأتم: "لا نزال قادرين على القيام بتلك الأمور، هذه وسيلتنا لتحقيق نتائج جيدة ثم سنرى كيف سينتهي بنا الوضع".

محمد صلاح تقدم لـ ليفربول، وسجل لـ ليستر سيتي جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز.

صلاح سجل هدف التقدم ورفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وقلب ليستر سيتي النتيجة في 6 دقائق بين 79 و85، ليرتقي للمركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 46 نقطة.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودجرز مدرب ليستر الحالي.

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