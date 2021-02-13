طبيب الزمالك: ساسي يعاني من كدمة بسيطة.. قد يشارك ضد الإسماعيلي

لا يعاني فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك من أي إنزعاجات بعد إصابته ضد مولودية الجزائر بحسب ما أكده محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن عن إصابة ساسي في الكاحل ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد أسامة لموقع ناديه الرسمي: "إصابة ساسي خفيفة وهي عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة ولا تستعدي للقلق".

وأضاف طبيب الفريق "ساسي لم يشكو من أي إصابة ومن الطبيعي أن يتعرض اللاعب للكدمات خلال المباراة، إلا أنها إصابة بسيطة".

وتابع "سأعقد جلسة مع ساسي غدا الأحد، قبل مران الفريق للاطئمنان عليه".

وأتم "سنحدد موقف ساسي من المشاركة في مباراة الإسماعيلي لكنه سيكون جاهزا للمباراة بنسبة كبيرة".

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 فبراير، ضمن مباريات الجولة 13 للدوري المصري.

وكان ساسي قد غاب عن المشاركة ضد الاتحاد في الجولة الماضية بسبب الإيقاف بعد طرده ضد غزل المحلة.