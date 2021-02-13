في إفريقيا – صن داونز يهزم الهلال.. وهوريا يفوز على بترو أتلتيكو

فاز ماميلودي صن داونز على الهلال أم درمان، فيما تغلب هوريا على بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري الأبطال.

صن داونز فاز على على الهلال بهدفين مقابل لا شيء على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

سجل موسى ليبوسا، وروميو إيراسموس هدفا صن داونز في اللقاء.

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أبوجا حارس الهلال تصدى لتهديد صن داونز الأول في الدقيقة الثامنة من زميله محمد بشير بالخطأ.

وفي الدقيقة العاشرة سجل صن داونز الأول بالفعل بعد ركنية، قابلها موسى ليبوسا برأسية رائعة في المرمى.

الهلال ضغط هنا وحاول التعادل. عبد الرحمن الغربال حاول مرتين برأسيتين في الدقيقتين الـ25 ثم الـ37 لكن بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني، أضاف صن داونز هدفا ثانيا في الدقيقة الـ90 عن طريق روميو إيراسموس. روميو راوغ الدفاع بمهارة فائقة، ثم سدد على يمين الحارس مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز صن داونز بهدفين.

الفوز رفع رصيد ماميلودي صن داونز للنقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متفوقا على مازيمبي وشباب بلوزداد اللذان تعادلا بهدف لكل فريق.

من جهة أخرى، تجمد رصيد الهلال عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

ويلعب الهلال في الجولة الثانية مع مازيمبي في أم درمان يوم 23 فبراير، فيما سيحل ماميلودي صن داونز ضيفا على شباب بلوزداد في الجزائر.

هوريا ضد بترو أتلتيكو

وفاز هوريا كوناكري على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 28 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

سجل دراماني نيكياما هدف هوريا الأول في الدقيقة الـ36 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ41 زادت معاناة الفريق الأنجولي بطرد جاكيم أوداي مدافع الفريق.

هوريا أضاف هدفا ثانيا في الشوط الثاني عن طريق ياكوبا باري بالدقيقة الـ85، لينتهي اللقاء بفوز هوريا بهدفين مقابل لا شيء.

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الفوز رفع رصيد هوريا للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بترو أتلتيكو عند لا شيء من النقاط.

ويلعب الوداد الرياضي مع كايزر تشيفز في المغرب بوقت لاحق في الجولة ذاتها للمجموعة. المباراة تأجلت بسبب حظر السفر بين جنوب إفريقيا والمغرب على خلفية إجراءات كورونا.

الجولة الثانية ستشهد خروج هوريا لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا، فيما سيلعب بترو أتلتيكو مع الوداد في لواندا عاصمة أنجولا.