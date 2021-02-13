انتهت - مانشستر سيتي (3)-(0) توتنام
السبت، 13 فبراير 2021 - 19:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3/صفر
ق 65: جووووووووووووووول جوندوجان والثااااااالث
ق 49: جوووووول جوندوجان والثاني
ق 42: جيسوس يهدر الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا
ق 23: جووووول الأول لسيتي عن طريق رودري من ركلة جزاء
ق 22: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة جوندوجان
ق 14: القائم يمنع كين من التسجيل
انطلاق المباراة