"لأنه يمتلك الوشم المثالي".. أليكساندر باتو ينضم إلى أورلاندو سيتي

السبت، 13 فبراير 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

أليكساندر باتو - أورلاندو سيتي

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، عن ضم المهاجم البرازيلي أليسكاندر باتو في صفقة انتقال حر.

وذكر أورلاندو سيتي أن باتو وقّع على عقدٍ يربطه بصفوفه لمدة عام، أي لنهاية الموسم الأمريكي.

وظل باتو دون فريق منذ رحيله عن ساو باولو في أغسطس الماضي.

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وتلقى باتو عرضا عراقيا في وقتٍ سابق من الديوانية، لكن النادي عجز عن تلبية شروطه والتي شملت راتبا ضخما، ومنزلا يحتوي على حمام سباحة خاص، بالإضافة إلى توفير حراسة لعائلته.

ويُلقَب نادي أورلاندو سيتي بـ "الأسود" ويحمل في شعاره وجه أسد، لتستغل حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك وتربطه بالوشم الموجود على يد باتو والذي يُظهِر أسدا أيضا، وتُعلِق: "كان الأمر مُقدّرًا".

وعرف أورلاندو سيتي وجود لاعب برازيلي شهير آخر في السابق بين 2015 و2017، هو ريكاردو كاكا الذي زامل باتو في ميلان.

ويضم أورلاندو سيتي في صفوفه البرتغالي لويس ناني القائد الحالي للفريق.

واحتل أورلاندو سيتي المركز الخامس في الدوري الأمريكي MLS بموسم 2020.

باتو (31 عاما) سجّل انطلاقة نارية في مراهقته عندما قاد إنترناسيونال للقب كأس العالم للأندية عام 2006 بعد الإطاحة بالأهلي وبرشلونة على التوالي.

لينتقل بعدها إلى ميلان الذي شهد فترته الذهبية، لكن كثرة الإصابات عطّلت مسيرته ودفعه للانتقال إلى كورنثيانز عام 2013.

ولعب باتو لاحقا لأندية ساو باولو، وتشيلسي، وفياريال، وتيانجين تيانهاي الصيني، ثم عاد لـ ساو باولو فترة قصيرة قبل أن يبدأ مغامرة جديدة في الملاعب الأمريكية.

ويمتلك باتو 27 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2008 و2013 سجّل خلالها 10 أهداف وساهم في تتويج راقصي السامبا بكأس القارات 2009، كما حصد فضية أولمبياد 2012، وبرونزية أولمبياد 2008.

باتو
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