تقرير: عرض عراقي لـ أليكساندر باتو.. والمهاجم البرازيلي يشترط حمام سباحة خاص

تلقى أليكساندر باتو مهاجم منتخب البرازيل السابق، عرضا للعب في الدوري العراقي من نادي الديوانية.

وذكرت محطة روودوا العراقية، أن إدارة الديوانية فتحت خط مفاوضات مع باتو للانضمام إلى الفريق.

وأشارت إلى وضع باتو لعدة شروط من أجل الموافقة، وتتمثل في مقابل مادي كبير، ومنزل ضخم للغاية ليستقر فيه، وأن يشمل هذا المنزل حمام سباحة خاص، وأن يوفر النادي الحماية لعائلته.

من جانبه، صرّح حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية عبر نفس المحطة: "المفاوضات جارية، لكن الاشتراطات التي وضعها من الصعب توفيرها".

وأضاف: "لم نتوصل لاتفاق بعض، المفاوضات ليست سهلة".

وذكرت شبكة إي.إس.بي.إن العالمية أن إدارة النادي أعطت كل لاعبي الفريق هدية بلايستيشن 5 للترفيه عنهم.

ويتبع نادي الديوانية إقليم القادسية في الجزء الجنوبي من العراق.

ويحتل الديوانية المركز 13 في الدوري العراقي من 20 فريقا بعد مرور 17 جولة.

وسبق للديوانية الفوز بالدوري العراقي موسم 2016\2017 للمرة الوحيدة في تاريخه.

ويضم الديوانية في صفوفه مجموعة من اللاعبين المحترفين، على شاكلة البلجيكي ناثان كاباسيلي، والبرازيلي ويسلي بيريرا، والإسباني إيساك باديّا، والأرجنتيني ماكسي رولون.

من جانبه، فـ باتو (31 عاما) غير مرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن ساو باولو بشهر أغسطس الماضي.

المهاجم البرازيلي الذي سجّل بداية نارية في مسيرته عندما قاد إنترناسوينال للفوز بكأس العالم للأندية في عمر السابعة عشر، يعيش فصل الخريف من مسيرته.

وسبق لـ باتو تمثيل العديد من الأندية، أهمها ميلان، وتشيلسي، وفياريال، كما خاض تجربة في الدوري الصيني مع تيانجين تيانهاي.

ويمتلك باتو 27 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2008 و2013، سجّل خلالها 10 أهداف، وتوج مع راقصي السامبا بكأس القارات 2009.