تشكيل قمة إنجلترا - دياز على مقاعد بدلاء سيتي.. وكين يقود هجوم توتنام
السبت، 13 فبراير 2021 - 18:42
كتب : FilGoal
أبقى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على روبن دياز مدافع فريقه على مقاعد البدلاء في مواجهة توتنام.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون.
الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – إيمريك لابورت – أولكساندر زينتشينكو.
الوسط: رودري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا.
الهجوم: رحيم ستيرلينج – فيل فودين – جابريال جيسوس.
على الجانب الآخر جاء تشكيل توتنام الذي يعتمد عليه جوزيه مورينيو كالآتي:
المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: تانجانجا – دافينسون سانشيز – إيريك داير – بين دايفز.
الوسط: هويبيرج – تاجي ندومبيلي – إيرك لاميلا.
الهجوم: سون – لوكاس مورا – هاري كين.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الثامن بـ36 نقطة.