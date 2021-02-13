تشكيل قمة إنجلترا - دياز على مقاعد بدلاء سيتي.. وكين يقود هجوم توتنام

السبت، 13 فبراير 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

أبقى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على روبن دياز مدافع فريقه على مقاعد البدلاء في مواجهة توتنام.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – إيمريك لابورت – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: رودري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رحيم ستيرلينج – فيل فودين – جابريال جيسوس.

على الجانب الآخر جاء تشكيل توتنام الذي يعتمد عليه جوزيه مورينيو كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: تانجانجا – دافينسون سانشيز – إيريك داير – بين دايفز.

الوسط: هويبيرج – تاجي ندومبيلي – إيرك لاميلا.

الهجوم: سون – لوكاس مورا – هاري كين.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الثامن بـ36 نقطة.

هاري كين توتنام الدوري الإنجليزي
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