أرنولد: ليستر قلب المباراة علينا في 10 دقائق

يرى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه كان الأفضل في مواجهة ليستر سيتي رغم الخسارة.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرنولد عقب المباراة: "كنا الأفضل في المباراة حتى الدقيقة 75، وكنا نقدم واحدة من أفضل العروض لنا هذا الموسم".

وأكمل "كنا نلعب من أجل المتعة ونضغط بقوة ولم يتمكنوا من الخروج بالكرة من مناطق الدفاع، كنا في مقعد القيادة ثم انقلبت الطاولة علينا".

الظهير الأيمن واصل "ليستر أنهى المباراة في غضون 10 دقائق وسجلوا 3 أهداف".

وأتم تصريحاته "حدث ذلك بسرعة كبيرة وانهار الفريق في لحظة".