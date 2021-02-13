أرنولد: ليستر قلب المباراة علينا في 10 دقائق

السبت، 13 فبراير 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

إصابة أرنولد

يرى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه كان الأفضل في مواجهة ليستر سيتي رغم الخسارة.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرنولد عقب المباراة: "كنا الأفضل في المباراة حتى الدقيقة 75، وكنا نقدم واحدة من أفضل العروض لنا هذا الموسم".

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وأكمل "كنا نلعب من أجل المتعة ونضغط بقوة ولم يتمكنوا من الخروج بالكرة من مناطق الدفاع، كنا في مقعد القيادة ثم انقلبت الطاولة علينا".

الظهير الأيمن واصل "ليستر أنهى المباراة في غضون 10 دقائق وسجلوا 3 أهداف".

وأتم تصريحاته "حدث ذلك بسرعة كبيرة وانهار الفريق في لحظة".

ليفربول ليستر سيتي أرنولد الدوري الإنجليزي
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