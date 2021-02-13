انتهت في إفريقيا – هورويا (2)-(0) بترو أتليتكو.. صن داونز (2)-(0) الهلال.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الساعة السادسة مساء اليوم السبت، من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

هورويا VS بترو أتلتيكو (0/2)

ق. 85 جووول ثان لهورويا عن طريق ياكوبا باري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 طرد جاكيم أوداي لاعب بترو أتليتكو.

ق. 36 جوول أول لهورويا عن طريق دراماني نيكياما من ركلة جزاء.

بداية المباراة

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ماميلودي صن داونز VS الهلال (0/2)

ق. 90 جوول ثاني عن طريق إيراسموث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 عرضية من منصار حامد ورأسية جديدة من غربال بجانب القائم.

ق. 25 عرضية من الجهة اليمنى، قابلها غربال برأسية بجانب القائم.

ق. 10 جووول أول لصن داونز. ركنية قابلها موسى ليبوسا برأسية في المرمى.

ق. 8 أبوجا حارس الهلال يتصدى على مرتين لزكرة زميله.

بداية المباراة

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