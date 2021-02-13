كينج: أرغب في إثبات نفسي.. وأتمنى الاستمرار مع إيفرتون

يرغب جوشوا كينج لاعب إيفرتون الجديد في إثبات نفسه مع الفريق، مؤكدا على أنه يحاول الوصول لقمة مستواه.

وانتقل كينج لإيفرتون قادما من بورنموث في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليعود للدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، بعدما لعب النصف الأول من الموسم في الدرجة الأولى.

وقال كينج: "الفريق يواصل التقدم ويحاول تحقيق شيئا ما، وأنا متشوق لكي أُثبت نفسي وأن أجعل للمدرب (كارلو أنشيلوتي) الحجة لاختيارتي".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي "أشعر بالراحة والتدريب لمدة أسبوع سيجعلني أستفيد بشكل جيد، أنا في قمة تركيزي وأحاول الوصول للمستوى الأفضل في أسرع وقت ممكن".

وحول نهاية عقده مع إيفرتون بنهاية الموسم الحالي، قال: "سنرى ما يحدث في الصيف المقبل".

وأتم "لكني أُفضل أن أستمر هنا لكن يجب أن يكون هذا هو القرار الصحيح لي وللفريق".

ووقع كينج مع إيفرتون على عقدا حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك كينج حتى الآن في 12 دقيقة فقط مع الفريق، بواقع 3 دقائق ضد ليدز يونايتد و9 دقائق ضد مانشستر يونايتد.

كينج (29 عاما) لعب مع بورنموث من 2015 وحتى 2021 وشارك مع الفريق في 184 مباراة وسجل 53 هدفا في كل المسابقات.

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته في إنجلترا مع ناشئين مانشستر يونايتد دون 18 عاما بعدما انتقل لهم عام 2008 قادما من فاليرينجا النرويجي.

ولعب كينج لأندية بريستون ومونشنجلادباخ وهال سيتي وبلاكبيرن معارا من مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل لبورنموث.

وشارك كينج في 51 مباراة مع منتخب النرويج وسجل 17 هدفا.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 21 مباراة.