قائمة ريال مدريد – عودة كارباخال ولوكاس أمام فالنسيا

السبت، 13 فبراير 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا غدا الأحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الثنائي المتعافي من الإصابة: داني كارباخال، ولوكاس فاسكيز.

فيما يغيب مارسيلو الذي أصيب خلال الانتصار على خيتافي قبل أيام، وينضم إلى قائمة طويلة من المصابين تضم أيضا: سيرخيو راموس، وإدين هازارد، فيدي فالفيردي، إيدير ميليتاو، رودريجو.

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كما يعود توني كروس بعد غيابه عن مباراة خيتافي للإيقاف، ويستمر ظهور ثلاثي الفريق الرديف: سيرخيو أريباس، فيكتور تشوست، ميجيل جوتييريز.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – داني كارباخال – فيرلان ميندي – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو – سيرخيو أرّيباس

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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