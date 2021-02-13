شباب بلوزداد ينتزع نقطة من ملعب مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 13 فبراير 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

مازيمبي

اقتنص شباب بلوزداد تعادلا مرضيا من ملعب مازيمبي بعدما انتهت مباراتهما اليوم السبت دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصمد الفريق الجزائري أمام محاولات مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية لينتزع أول نقطة في مشواره في المجموعة الثانية.

ويلعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت ضد ضيفه الهلال السوداني في إطار المجموعة ذاتها من البطولة.

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وفي الجولة المقبلة التي تجري بعد 10 أيام سيستضيف بلوزداد بطل الجزائر فريق صنداونز.

بينما يلعب الهلال ضد ضيفه مازيمبي.

ويشارك بلوزداد في دوري الأبطال بعد غياب 19 عاما، وأقصى ما وصل له في البطولة هو دور المجموعتين في 2001 حين خسر مرتين من الأهلي بنتيجة 1-صفر.

بينما يلعب مازيمبي في البطولة للموسم 15 تواليا، توج باللقب 5 مرات سابقة كثاني أكثر فريق بالتساوي مع الزمالك.

مازيمبي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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