مجموعة الزمالك - الترجي يقلب تأخره إلى فوز على العنيد تينجيث

قلب الترجي التونسي تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على ضيفه تينجيث السنغالي على ملعب حمادي العقربي اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الضيوف، الذين أقصوا الرجاء المغربي من البطولة، عن طريق جبريل سيلا في الدقيقة 33.

ثم تعادل طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 73 سجل عبد الباسط خالد الهدف الثاني للترجي.

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وبذلك يرتقي الترجي لصدارة المجموعة الرابعة ورصيده 3 نقاط وبعده الزمالك ومولودية الجزائر ولكل منهما نقطة.

بينما يتذيل تينجيث الترتيب بلا رصيد.

وفي 23 فبراير الجاري سيحل الزمالك ضيفا على تينجيث بينما يلعب الترجي ضد مضيفه مولودية الجزائر في الجولة الثانية.