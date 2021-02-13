مباشر في الدوري - ليستر سيتي (0) (0) ليفربول.. شمايكل يتألق

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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ق 26: شمايكل يتألق أمام فيرمينو الذي سدد من داخل منطقة الست ياردات بعد رأسية من فينالدوم لكن ببراعة يبعدها الحارس الدنماركي.

ق 20: صلاح يتوغل داخل منطقة دفاع ليستر ويرسل عرضية من أمام شمايكل يشتتها الدفاع قبل أن يصل لها ساديو ماني

ق 18: تغيير اضطراري أول لليفربول بخروج جيمس ميلنر ونزول تياجو ألكانتارا.

ق 16: صلاح يستغل فشل دفاع ليستر في تشتيت ركنية ويسدد كرة قوية لكن بعيدة عن مرمى شمايكل.

ق 11: سقوط محمد صلاح داخل منطقة مطالبا باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يرفض.

بداية اللقاء