مباشر في الدوري - ليستر سيتي (0) (0) ليفربول.. شمايكل يتألق
السبت، 13 فبراير 2021 - 14:09
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.
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ق 26: شمايكل يتألق أمام فيرمينو الذي سدد من داخل منطقة الست ياردات بعد رأسية من فينالدوم لكن ببراعة يبعدها الحارس الدنماركي.
ق 20: صلاح يتوغل داخل منطقة دفاع ليستر ويرسل عرضية من أمام شمايكل يشتتها الدفاع قبل أن يصل لها ساديو ماني
ق 18: تغيير اضطراري أول لليفربول بخروج جيمس ميلنر ونزول تياجو ألكانتارا.
ق 16: صلاح يستغل فشل دفاع ليستر في تشتيت ركنية ويسدد كرة قوية لكن بعيدة عن مرمى شمايكل.
ق 11: سقوط محمد صلاح داخل منطقة مطالبا باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يرفض.
بداية اللقاء