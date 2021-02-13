انتهت في إنجلترا - ليستر سيتي (3) (1) ليفربول

السبت، 13 فبراير 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

فيرمينو - كاسبر شمايكل

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: جوووول هارفي بارنز يسجل الثالث لليستر بعد تمريرة بينية متقنة أودعها على يسار أليسون بنجاح.

ق 84: فاردي يتابع كرة مرتدة من يد أليسون لكن الحارس البرازيلي يمنع الثالث رفقة القائم الأيمن.

ق 81: جووول تمريرة طولية تغالط أليسون وروبرتسون لتصل إلى فاردي الذي يسجل في الشباك الخالية.

ق 80: جووووووول التعادل لليستر سيتي من ركلة ثابتة نفذها ماديسون وأكدت تقنية صحتها.

ق 67: جووووووووووووول صلاح والأول.. تمريرة بالكعب من فيرمينو للخلف لصلاح الذي يسدد كرة مقوسة على يمين شمايكل.

ق 57: ركلة ثابتة نفذها أرنولد لكنها ترتطم بالعارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: فاردي ينفرد مرة أخرى لكن تلك المرة يتصدى أليسون لمحاولته.

ق 42: فاردي ينفرد ويسدد كرة قوية تتصدى لها العارضة.

ق 38: تسديد قوية من روبرتسون من الجهة اليسرى ترتطم بأقدام أمارتي وتخرج لركنية.

ق 35: عرضية من بارنز تصل إلى فاردي الذي يسدد رأسية في منتصف المرمى سهلة في يد أليسون.

ق 26: شمايكل يتألق أمام فيرمينو الذي سدد من داخل منطقة الست ياردات بعد رأسية من فينالدوم لكن ببراعة يبعدها الحارس الدنماركي.

ق 20: صلاح يتوغل داخل منطقة دفاع ليستر ويرسل عرضية من أمام شمايكل يشتتها الدفاع قبل أن يصل لها ساديو ماني

ق 18: تغيير اضطراري أول لليفربول بخروج جيمس ميلنر ونزول تياجو ألكانتارا.

ق 16: صلاح يستغل فشل دفاع ليستر في تشتيت ركنية ويسدد كرة قوية لكن بعيدة عن مرمى شمايكل.

ق 11: سقوط محمد صلاح داخل منطقة مطالبا باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يرفض.

بداية اللقاء

ليفربول ليستر سيتي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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