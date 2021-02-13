مؤتمر زيدان: تدريب فرنسا؟ سنرى مستقبلا

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه يفضل التركيز على عمله الحالي بدلا من الحديث عن المستقبل حين سئل عن إمكانية قيادة منتخب بلده.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه فالنسيا يوم الأحد في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وصرح "زيزو" في مؤتمر صحفي عن ارتباط استمراره في ريال مدريد بتمديد عقد سيرخيو راموس قائد الفريق "أنا مدرب النادي الآن، لا أتحدث عن المستقبل، في الوقت الراهن أنا هنا".

وينتهي عقد راموس في يونيو المقبل ولا تزال المفاوضات جارية مع النادي الإسباني لإمكانية التمديد.

وشدد نجم فرنسا السابق أنه لن يستسلم في صراع الدوري رغم تصدر أتليتكو مدريد لترتيب البطولة "هناك 48 نقطة متاحة حتى نهاية البطولة، سنقاتل للرمق الأخير، لا نستطيع التحكم في أي شيء آخر".

ويتصدر فريق روخيبلانكوس الترتيب مبتعدا بخمس نقاط عن ريال مدريد الذي خاض مباراتين أكثر من جاره أتليتكو.

وفي سياق آخر، كان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صرح بأنه يرى زيدان الخليفة الأنسب لديدييه ديشامب مدرب فرنسا إذا انتهت رحلة الأخير مع فريق الديوك.

وعلق زيدان نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق على الأمر بالقول:"أنا في ريال مدريد الآن، سنرى في المستقبل. أركز على عملي الحالي. لن أختار لأن الأمر يتعلق بالفرصة. أستمتع يوميا هنا لأني شغوف بذلك. لا نعرف المستقبل".

وأضاف "قلت قبل 10 سنوات إن الأمر يتعلق بالفرصة، لكني اليوم هنا وواجبي أن أفكر فيما أفعل هنا".

وكشف جديد تعافي إدين هازارد نجم الفريق بالقول:"تحسن، كان في الملعب أمس وهذا يعني اقتراب عودته. يريد العودة في أسرع وقت ممكن. أتمنى أن يستطيع التدرب مع الفريق الأسبوع المقبل".

ويدخل فريق ميرينجي مباراة الخفافيش منقوصا من المصابين راموس وإدير ميليتاو ومارسيلو وداني كارباخال وألفارو أودريوزولا وهازارد ورودريجو ولوكاس فازكيز.

ويأمل رجال زيدان تحقيق الفوز الثالث تواليا في البطولة لمواصلة الضغط على أتليتكو الذي يلعب يوم السبت ضد غرناطة.

وبعد لقاء فالنسيا سيلعب ريال مدريد ضد مضيفه بلد الوليد في 20 فبراير وبعد 4 أيام يحل ضيفا على أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.