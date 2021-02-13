تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر سيتي.. وظهور أول لـ كاباك

السبت، 13 فبراير 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ التركي أوزان كاباك أساسيا لأول مرة بقميص الريدز وإلى جواره القائد جوردان هندرسون.

فيما يقود جيمي فاردي هجوم الثعالب ومن خلفه جيمس ماديسون وبارنز.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – أوزان كاباك – جوردان هندرسون – أندرو روبرتسون

الوسط: جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز – جيمس ميلنر

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو

وجاء تشكيل الثعالب:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: دانييل أمارتي – جوني إيفانز – سونجيو – ريكاردو فيريرا

الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – مارك ألبريتون – جيمس ماديسون - بارنز

الهجوم: جيمي فاردي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

التشكيل ليفربول محمد صلاح
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