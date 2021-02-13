سببان منعا أنشيلوتي من الاحتفال بهدف الفوز على توتنام

السبت، 13 فبراير 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون - توتنام

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي سبب عدم احتفاله بالهدف الخامس في شباك توتنام بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز إيفرتون بمباراة ماراثونية ضد الديوك اللندنية في دور الـ 32 من كأس الاتحاد بالفوز بنتيجة 5-4 عقب التمديد لأشواط إضافية.

والتقطت الكاميرات أنشيلوتي أثناء الهدف الخامس الذي سجله البرازيلي برنارد يشرب شاي دون أن يحتفل ليوضح السبب.

وقال الإيطالي: "كنت أشرب الشاي بسبب شعوري بالتجمد، بعد 90 دقيقة لم أتحدث لأنني كنت أشعر بالبرد بقوة".

وأضاف "لذلك طلبت كوب من الشاي وعندما سجل برنارد الهدف لم احتفل لسببين، الأول لأنني احمل الكوب في يدي والثاني لأنني لم أتأكد من احتساب الهدف من عدمه".

وأكمل "كان هناك مراجعة للهدف إذا كان هناك لقطة تسلل ام لا لذلك ظللت هادئا".

وأتم "في البداية كنت أشعر بالبرد لكن بعد ذلك شعرت بالتجمد".

ويستعد إيفرتون صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لمواجهة فولام لحساب الجولة 24.

كارلو أنشيلوتي إيفرتون
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