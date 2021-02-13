كهربا: لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية رغم الغيابات.. والجماهير لعبت دورا بارزا

كهربا: لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية رغم الغيابات.. والجماهير لعبت دورا بارزا
السبت، 13 فبراير 2021 - 11:25
كتب : حسام نور الدين
تمنى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المشاركة أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2020.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وغاب كهربا رفقة حسين الشحات عن المباراة التي حسمها الأهلي بعد إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية خرق قوانين الإجراءات الاحترازية المتبعة.
وقال كهربا لموقع الأهلي الرسمي: " لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول".
وأضاف "جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن تدعيمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين".
وشدد "قدر لاعبي الأهلي أنهم دائما يلعبون على هدف واحد؛ وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، ونحن أيضا لا نشبع منها".
وأتم "سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فورا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري".
ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.