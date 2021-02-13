كهربا: لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية رغم الغيابات.. والجماهير لعبت دورا بارزا

السبت، 13 فبراير 2021 - 11:25

كتب : حسام نور الدين

كهربا - الأهلي - كأس العالم للأندية

تمنى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المشاركة أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2020.

وغاب كهربا رفقة حسين الشحات عن المباراة التي حسمها الأهلي بعد إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية خرق قوانين الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقال كهربا لموقع الأهلي الرسمي: " لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول".

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وأضاف "جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن تدعيمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين".

وشدد "قدر لاعبي الأهلي أنهم دائما يلعبون على هدف واحد؛ وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، ونحن أيضا لا نشبع منها".

وأتم "سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فورا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

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