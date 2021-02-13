مواعيد مباريات اليوم 13 فبراير 2021.. قمتان إنجليزيتان ودوري أبطال إفريقيا

السبت، 13 فبراير 2021 - 09:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

تجري اليوم السبت مباراتان قويتان في الدوري الإنجليزي الممتاز تنطلق الأولى الساعة 2:30 مساء ويلعب فيها ليستر سيتي ضد ليفربول حامل اللقب (beIN 1).

وفي السابعة والنصف مساء يواجه المتصدر مانشستر سيتي فريق توتنام (beIN 1).

وفي دوري أبطال إفريقيا يلعب مازيمبي ضد شباب بلوزداد (3 مساء - beIN 6) والترجي ضد تينجيث (3 مساء - beIN 7) بالإضافة لثلاث مباريات أخرى في البطولة القارية.

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وفي كأس مصر يحل بتروجت ضيفا على المقاولون العرب (2:30 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف برشلونة فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني (10 مساء - beIN 1).

وعلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا يواجه نابولي فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي (7 مساء - beIN 4).

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الدوري الإنجليزي دوري أبطال إفريقيا
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