مؤتمر مدرب المولودية: كانت مباراة بين فريق يهاجم وآخر يدافع.. النتيجة تخدمنا معنويا

اعترف عبد القادر عمراني مدرب مولودية الجزائر بأن فريقه كان يدافع أمام الزمالك فقط.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال العمراني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا نعرف بأننا سنواجه فريق عريق من كبار إفريقيا، وبيننا وبينهم فارق كبير. لكننا خرجنا بنتيجة مرضية بالنسبة لنا".

وأضاف "المباراة كانت عبارة عن فريق يهاجم وآخر يدافع. لم أستطع المغامرة هجوميا. هذه النتيجة تساعدنا معنويا لنكون أهدأ في المباريات المقبلة".

وأتم "أكثر لاعب حذرت منه قبل اللقاء كان أشرف بنشرقي. الزمالك يبقى فريق محترم وأعرفهم جيدا بالنظر لأنني واجهتهم رفقة مولودية بجاية".

عبد القادر عمراني تولى تدريب مولودية الجزائر مؤخرا، وخاض اليوم أول مبارياته مع الفريق.

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.