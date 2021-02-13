الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي في الكاحل

السبت، 13 فبراير 2021 - 00:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك ومولودية الجزائر

أعلن الزمالك إصابة فرجاني ساسي نجم وسط الفريق أمام مولودية الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن فرجاني ساسي تعرض لالتواء في الكاحل، ويعاني من ورم في موضع الإصابة.

موقع الزمالك كشف أيضا بأن ساسي سيخضع لأشعة مساء غد السبت لتحديد حجم الإصابة بعد زوال الورم.

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ساسي شارك كأساسي مع الزمالك أمام مولودية الجزائر بعد غيابه أمام الاتحاد السكندري في الدوري للإيقاف.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.

في إفريقيا الزمالك فرجاني ساسي
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