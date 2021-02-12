روقا: لست قلقا بعد ما رأيته أمام المولودية.. سنحاول الفوز على تونجيث

أبدى محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك عدم قلقه على الفريق رغم التعادل مع مولودية الجزائر في مصر.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال روقا في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: ""احتجنا التوفيق أمام مولودية الجزائر. خاصة في الشوط الأول، لو سجلنا هدفا لسجلنا المزيد، خاصة أننا نواجه كنا نواجه فريق يحاول الخروج بنقطة فقط".

روقا أضاف "لست قلقا على الفريق بالنظر لمستوانا الذي ظهرنا عليه اليوم، والذي لم ينقصه سوى التوفيق لإحراز الأهداف والفوز".

وأتبع "أمامنا الآن مباراة مع الإسماعيلي ثم سنواجه تونجيث وسنحاول الفوز خارج أرضنا".

لاعب الوسط أتم "بالنسبة لي كل فريق يلعب في دوري أبطال إفريقيا هو فريق قوي، بالتالي نحترم تونجيث بشدة. هدفنا هو الفوز عليهم لتجميع النقاط ومن ثم زيادة فرص تأهلنا لتحقيق حلمنا بالمنافسة على لقب البطولة".

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.