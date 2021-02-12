روقا: لست قلقا بعد ما رأيته أمام المولودية.. سنحاول الفوز على تونجيث

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - عبد الرحمن عامر - روقا

أبدى محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك عدم قلقه على الفريق رغم التعادل مع مولودية الجزائر في مصر.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال روقا في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: ""احتجنا التوفيق أمام مولودية الجزائر. خاصة في الشوط الأول، لو سجلنا هدفا لسجلنا المزيد، خاصة أننا نواجه كنا نواجه فريق يحاول الخروج بنقطة فقط".

أخبار متعلقة
لاعب المولودية: نهدي التعادل مع الزمالك لجماهيرنا.. وسنركز للفوز على الترجي تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية تشكيل الزمالك – مروان حمدي أساسي لأول مرة أمام مولودية الجزائر رئيس مولودية الجزائر: الكل جاهز.. ونأمل العودة بنتيجة إيجابية ضد الزمالك

روقا أضاف "لست قلقا على الفريق بالنظر لمستوانا الذي ظهرنا عليه اليوم، والذي لم ينقصه سوى التوفيق لإحراز الأهداف والفوز".

وأتبع "أمامنا الآن مباراة مع الإسماعيلي ثم سنواجه تونجيث وسنحاول الفوز خارج أرضنا".

لاعب الوسط أتم "بالنسبة لي كل فريق يلعب في دوري أبطال إفريقيا هو فريق قوي، بالتالي نحترم تونجيث بشدة. هدفنا هو الفوز عليهم لتجميع النقاط ومن ثم زيادة فرص تأهلنا لتحقيق حلمنا بالمنافسة على لقب البطولة".

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر محمد أشرف روقا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الرابعة - إنقاذ لاعب كاد يبلع لسانه بعد تأخر سيارة الإسعاف 17 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 13 فبراير 2021.. قمتان إنجليزيتان ودوري أبطال إفريقيا 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا 9 ساعة | الدوري الإسباني
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" 9 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي 9 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي 9 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس 10 ساعة | أمريكا
الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك