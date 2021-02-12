عبد الهادي: لو حضر التوفيق لفزنا بـ 3 أهداف على المولودية

يرى مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك بأن التوفيق غاب عن الفريق أمام مولودية الجزائر، وبالتالي لم يسجل الفريق.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أدينا بنسبة قليلة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني أدينا بنسبة 100%".

وأضاف "فعلنا كل شيء في كرة القدم ولم نسجل. لو حضر التوفيق لفزنا بهدفين وثلاثة".

عبد الهادي أتبع "كنا نتمنى بداية المشوار بفوز على أرضنا، لكن الحمد لله. لو حضر التوفيق لفزنا بهدفين وثلاثة.

مدرب الزمالك أتبع "كنا نتمنى بداية المشوار بفوز على أرضنا، لكن الحمد لله، الآن سنركز للفوز على تونجيث خارج ملعبنا. عسى الله يحمل لنا ما هو أفضل".

عبد الهادي تحول للحديث عن التغيرات داخل الملعب خلال اللقاء، فقال "لدينا العديد من الحلول في الملعب ونٌبدل بين مراكزهم، واللاعبون معتادون على ذلك".

واستمر "شيكابالا شارك وصنع الفارق هجوميا. زيزو أيضا معتاد على اللعب كظهير أيمن مع خروج حازم إمام وصنع أكثر من فرصة، منها كرة أحداد الأخيرة".

وأتم "سنركز الآن على مباراة الإسماعيلي المقبلة، ثم ننتظر إن كانت مباراة الكأس ستؤجل أو لا، ونعد الجماهير ببداية قوية جديدة أمام تونجيث في الجولة المقبلة".

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.